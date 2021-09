Siliqua, trovato con una dose di cocaina: barista nei guai

Ieri a Siliqua i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari un 46enne del luogo, barista incensurato. A seguito di una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose da 0,4 grammi di cocaina del quale ha ammesso di fare uso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e verrà debitamente custodito in attesa delle analisi di laboratorio che verranno compiute dai RIS di Cagliari. È molto probabile che conseguano provvedimenti amministrativi in relazione alla patente dell’uomo.