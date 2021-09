Vaccini, obiettivo giovani: domani secondo Open Day a Sassari

Open day vaccinale domani a Sassari, aperto a tutte le fasce d’età e, in particolare, ai ragazzi dei 12 anni in su. Sarà necessaria la prenotazione, che potrà essere fatta sul portale delle Poste.

L’appuntamento è per domani dalle 16 alle 22, nel centro vaccinale di viale San Pietro, situato nel centro didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sul retro del palazzo Clemente al primo sottopiano. Quello in programma domani, venerdì 17 settembre, è il secondo Open day vaccinale organizzato dall’Aou.

Il primo si era svolto il 13 giugno scorso e aveva fatto registrare un’ampia partecipazione, con oltre mille vaccinazioni. Il nuovo appuntamento ha come principale obiettivo i giovani, ma è destinato anche ai lavoratori del settore Scuola, docenti e personale scolastico e universitario, e in generale a chiunque volesse vaccinarsi anche in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole sul green pass.