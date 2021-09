Cagliari, la nuova idea di Truzzu: “Bimbi a lezione all’aperto per riqualificare Piazza del Carmine”. Primo giorno di scuola anche per i piccoli alunni delle prime classi a indirizzo musicale della Scuola Primaria “Satta”. L’inizio di una nuova avventura che abbiamo salutato stamattina in piazza del Carmine, accompagnati dall’esibizione dei ragazzi della sezione C dell’indirizzo musicale della “Manno”. Ed ecco la nuova idea del sindaco di Cagliari, spiegata nei dettagli: “Insieme alla dirigente scolastica Limbania Rombi stiamo già lavorando per far sì che i bambini possano usufruire della piazza per fare lezione all’aperto. Un modo per sfruttare lo spazio pubblico, a contatto con la natura e la città, ma anche per far rivivere la piazza, che vogliamo assolutamente riqualificare”