Vaccinazioni anti Covid, Sardegna al terzultimo posto in Italia

Sardegna terzultima in Italia per le vaccinazioni: soltanto l’1, 53 % della popolazione ha completato il ciclo contro una media nazionale dello 2, 04 %. Peggio dell’Isola solo Abruzzo e Calabria. I dati sono della Fondazione Gimbe. Tra i vaccinati il 79 % sono operatori sanitari, 2 % ospiti delle Rsa e 19 % personale non sanitario. Over 80 ancora senza vaccini.

I positivi per 100 mila abitanti sono 893, l’incremento dei casi è del 2, 4 %, mentre per i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid sono il 23 % e il 18 % in terapia intensiva. Tutti i dati sono in miglioramento. 864 le persone testate per numero di abitanti.