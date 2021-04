Vaccinazioni al palo in Sardegna, Isola ultima in Italia con la Campania

La maglia nera per i vaccini. La Sardegna è sempre all’ultimo posto (che condivide con la Campania) per la popolazione col ciclo vaccinale completato: la quota è quella del 4, 7 %. Isola ultima in assoluto per il ciclo completo agli over 80 (18, 3 %). Un po’ meglio per la fascia 70-79 anni, col 2 % che mette la Sardegna a metà classifica. I dati sono quelli del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

Ma anche a livello nazionale i numeri non sorridono. “Sul fronte vaccini, il ritmo della campagna è ancora lontano dagli obiettivi fissati per aprile dal piano Figliuolo”, spiega Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, “il caso AstraZeneca rischia di determinare ulteriori rallentamenti, la copertura vaccinale di anziani è ancora insufficiente e quella dei soggetti fragili non nota”.