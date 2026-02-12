Brutto incidente questa mattina a Uta sulla provinciale Sp2 dove, per cause ancora da accertare, un camion è uscito dalla carreggiata ribaltandosi su un fianco in un cunettone tra la vegetazione.
Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari.
L’autista del mezzo pesante è stato soccorso dal personale medico sanitario e in l’ambulanza all’ospedale con un codice rosso ma non risulterebbe in pericolo di vita.
I Vigili del fuoco al momento sono impegnati per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area.