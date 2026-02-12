Carnevale confermato a Cagliari: si parte oggi alle 18 dal Bastione

Il Carnevale si farà. Nonostante il maltempo delle scorse ore, a Cagliari è tutto confermato come da programma. A rassicurare cittadini e partecipanti è Matteo Mandas, consulente dell’associazione culturale Viking Group, che ha avuto conferma anche dopo aver sentito la Protezione civile.

«È tutto confermato, si parte come previsto», spiega Mandas, sottolineando che la situazione meteo è in miglioramento e che non ci sono variazioni sul calendario degli eventi.

Oggi la sfilata prenderà il via alle 18 dal Bastione San Remy e si svolgerà interamente a piedi. Il corteo attraverserà via Garibaldi fino a piazza Garibaldi, per poi proseguire in via 24 Maggio, via San Domenico, via Sulis, rientrare in piazza Costituzione, percorrere via Manno e concludersi intorno alle 20.

A sfilare sarà la Viking Group insieme al Comitato Villaggio dei Pescatori. All’interno del gruppo parteciperanno anche altre realtà associative che fanno capo all’organizzazione: l’Associazione Dilettantistica La Torre R.S. Onlus e i ciclisti della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Il corteo sarà animato da tamburi e rullanti, portando musica e colore nel cuore della città.

Il momento clou resta quello di domenica, con il ritorno dei carri allegorici, mentre martedì grasso è prevista un’ulteriore sfilata, anche in quel caso a piedi, con partenza da piazza del Carmine.

Il Carnevale cagliaritano, dunque, è pronto a entrare nel vivo, con la conferma ufficiale che cittadini e visitatori attendevano.