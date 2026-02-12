Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 12.02.2026 e sino alle 23:59 del 13.02.2026 un avviso di allerta per: codice giallo )criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, e Logudoro.

Si protrarranno anche a Cagliari e sino alle 18 di questo giovedì 12 febbraio, l’allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico, e sino alle ore 21 sempre della giornata odierna l’allerta codice giallo per rischio idraulico. Per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, dalle ore 18 alle ore 24 sarà invece allerta codice giallo per rischio idrogeologico.

Così la Protezione Civile regionale, secondo cui sino alle ore 6 di domani, venerdì 13 febbraio 2026, resta confermato l’avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate.

Pertanto, in via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare (vie Balilla – dalla piazza Italia sino alla via Dandolo – e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara; Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.