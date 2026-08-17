Serata densa di emozioni all’Ussana Summer Festival, con il concerto del cantautore sardo Ero Caddeo, che infiamma il pubblico in un crescendo di successi ed emozioni.

Nella calda serata di domenica 16 agosto sono giunte ad Ussana migliaia di persone provenienti dal capoluogo, dall’hinterland e da numerose località dell’isola per la festa di “Santa Maria Assunta”. Così, a partire dalle 22.00, hanno potuto assistere anche all’esibizione del giovane cantautore che non ha deluso le aspettative.

Numerosi i brani eseguiti sul palco della Piazza Aldo Moro, tra cui “Luglio”,”Lontano da casa”, “scrivimi quando arrivi (punto)” e diversi brani che hanno fatto la storia della canzone italiana d’autore.

A fine serata “Damiano” ha eseguito anche “No potho reposare”, tra il visibilio dei fans ed il pubblico di tutte le età che ha assistito numeroso fino alla fine, per una serata magica che ha riscosso altissimo gradimento tra i presenti.

E’ stato un ritorno in Sardegna entusiasmante per l’artista, che riabbraccia la sua terra dopo l’esperienza nel noto Talent televisivo, che lo ha consacrato a livello nazionale come uno degli artisti emergenti più promettenti; a riprova di tutto ciò, sono da registrare numerosi sold-out in varie località d’Italia, con il suo tour “Lontano da Casa”.

Nel mese di settembre 2025 ha partecipato al famoso Talent televisivo, presentandosi alle audition con l’inedito “punto”, brano che lo accompagnerà fino alla finale, dove si aggiudicherà il secondo posto assoluto. Tutta la Sardegna fece il tifo per lui fino alla fine.

Successivamente, il cantautore sardo si è ritagliato un posto di rilievo nel panorama musicale italiano, con al suo attivo numerosi concerti ed un gradimento sempre crescente.

Grande successo per l’edizione 2026 della festa di Santa Maria Assunta che, insieme al programma religioso, ha saputo presentare anche un programma civile di assoluto rilievo, grazie all’impegno ed alla passione del Comitato e di tutti coloro che hanno contribuito fattivamente alla riuscita della Festa.