Urla alla moglie “Mi hai rovinato la vita” e la uccide in piazza, poi si toglie la vita 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragico omicidio- suicidio a Collegno, in provincia di Torino. Un uomo di 80 anni, Francesco Longhitano, ha sparato alla moglie, Anna Lupo, nella piazza del Municipio del Paese. L’uomo le ha prima urlato “Mi hai rovinato la vita”, poi fatto fuoco, colpendola al collo e all’addome. Dopo, si è tolto la vita. La donna è stata portanza d’urgenza all’ospedale di Rivoli ma è deceduta pochi istanti dopo. Non si conoscono ancora i dettagli dietro questo dramma, ma sembra che all’origine del gesto ci siano questioni familiari irrisolte. L’ottantenenne, inoltre, l’ottava da diverso tempo con la depressione. Tutto, pra, è al vaglio dei carabinieri che avranno il compito di ricostruire l’amara vicenda. Toccanti le parole del sindaco di Collegno, Matteo Cavallone: “Questo drammatico evento ci ricorda che la violenza, in qualsiasi forma e a qualsiasi età, è inaccettabile. È nostro dovere come comunità non solo condannare tali atti, ma anche lavorare insieme per prevenire simili tragedie in futuro. Dobbiamo essere vigili, ascoltare, e supportare chiunque possa trovarsi in una situazione di vulnerabilità. (…) Insieme, possiamo costruire un futuro in cui l’amore e il rispetto prevalgano sulla violenza. Scusaci Anna”.