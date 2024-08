Emergenza cinghiali nelle spiagge della Sardegna, domani vertice urgente per proteggere residenti e turisti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un tavolo tecnico urgente sull’emergenza animali selvatici è stato convocato dal sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, per domani mattina in municipio. L’occasione è stata fornita dall’episodio sull’isola di Spargi, dove un bambino è stato morso ai genitali e portato in ospedale dove gli sono stati messi alcuni punti di sutura. Il problema è particolarmente sentito nell’arcipelago, dove i cinghiali scorrazzano liberamente, spingendosi fino ai litorali affollati di bagnanti e turisti. Al tavolo il sindaco ha convocato i rappresentanti della Capitaneria di porto, Forestale e Barracelli, oltre alla commissaria dell’Ente Parco. Obiettivo del tavolo è individuare tutte le possibili soluzioni per garantire sicurezza a residenti e turisti: già da tempo il comune, insieme all’ente parco e d’accordo con la regione, sta portando avanti un piano di eradicazione dell’ibrido del cinghiale in tutto l’arcipelago.