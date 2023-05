Una raccolta di cibo e vestiario per gli alluvionati dell’Emilia Romagna

Immagini che non smettono di impressionare quelle che giungono dalla regione devastata dalla forza della natura: migliaia di persone hanno perso tutto e vivono, a distanza di una settimana, ancora senza acqua potabile e corrente elettrica. Non solo: incombe lo spettro delle infezioni batteriche a causa delle acque stagnanti che ricoprono parte dei territori colpiti. Per alleviare i disagi che i cittadini dell’Emilia Romagna stanno patendo, i comuni di Settimo San Pietro, Soleminis, Dolianova, Serdiana, Donori e Barrali, hanno deciso di promuovere una raccolta di beni di prima necessità, cibo, biancheria intima, coperte e prodotti per l’igiene personale.

“In ogni Comune dell’Unione è stato individuato un punto di raccolta” spiega il primo cittadino di Settimo Luigi Puddu.

“Da noi a Settimo sarà quello della sede della Misericordia di Settimo i cui volontari si occuperanno di raccogliere le donazioni, in piazza Rodari nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì ore: 9-12, 17-29. Sabato ore: 9-12

Faccio un appello ai settimesi affinché partecipino, ognuno secondo le proprie possibilità , a questa iniziativa di vicinanza e solidarietà verso il popolo emiliano”.