Capoterra, piazza Liori deturpata con scritte che richiamano la Germania nazista

Una seduta pasticciata, una di quelle recenti, collocata in una delle principali piazze dove la comunità si riunisce anche per manifestazioni ed eventi oltre che per trascorrere qualche ora in compagnia, magari, accomodandosi proprio dove due notti fa un gruppo di ragazzi e ragazze hanno consapevolmente pasticciato il blocco rettangolare bianco. Una street art non consentita e fermamente da condannare soprattutto perché richiama quel periodo storico che segnò la tragica e crudele morte di milioni di persone. A darne notizia è proprio il primo cittadino che, tra l’altro, richiama gli autori a recarsi presso il comando della polizia locale. “Mi rattrista vedere lo sfregio arrecato ai beni dell’intera comunità, ma soprattutto condanniamo anche la frase riportata

Meine Ehre heißt Treue era il motto della principale organizzazione paramilitare conosciuta come Schutzstaffel (SS) nella Germania nazista.

Devo prendere atto del grave gesto di maleducazione , non rispetto e inciviltà.

Attraverso la visione dei filmati di video sorveglianza con l’aiuto della polizia locale siamo riusciti ad identificare i colpevoli, si tratta di 8 ragazzi ( 4 ragazzi e 4 ragazze).

Essi sono pregati di recarsi entro la giornata odierna, accompagnati dai propri genitori, al comando della polizia locale per prendersi le proprie responsabilità.