Un gesto semplice ma forte che vuole arrivare dritto al cuore delle Istituzioni per far sentire la propria voce e ricordare ì propri diritti e che da tempo chiedono stabilità e risposte concrete per il loro futuro.

Questa sera, gli OSS delle ASL accampanti sotto il Consiglio Regionale della Sardegna accenderanno un piccolo lumicino.

Una fiamma semplice, ma piena di significato. Un gesto silenzioso che parla di speranza, di attesa e di amore per il proprio lavoro.

“Dietro quella luce ci sono volti, mani e cuori che ogni giorno si sono presi cura degli altri — con dedizione, rispetto e sacrificio”, spiegano.

“Oggi quella stessa fiamma diventa il simbolo del desiderio di essere riaccolti, di poter tornare a servire con orgoglio e stabilità chi ha più bisogno.

Che ogni lumicino acceso illumini il cammino di chi crede ancora nella giustizia, nella dignità e nella rinascita.

Perché la speranza, anche quando sembra flebile, non si spegne mai.”