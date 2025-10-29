Una tragedia ha colpito la splendida e talentuosa conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Questo pomeriggio il fratello minore Evan, solo 18 anni, è morto in un incidente in moto a Bellaria, provincia di Rimini.

Il giovane- stando alle prime ricostruzioni riportate da Il Resto del Carlino- avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro dei lampioni. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare Evan, morto poco dopo.

Andrea è impegnata proprio in queste settimane nel programma Rai “Ballando con le stelle, dove sta mostrando non solo la sua bravura nel ballo ma la sua forte e prorompente personalità. Ogni giorno su Rai 2 conduce invece la “Porta Magica”.

Foto dal nostro partner QN/Il resto del carlino