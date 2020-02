Un grande sportivo stroncato da un malore a Monte Arci: “Ciao Gianni Murgia, da domani correremo anche per te”

Un grande sportivo stroncato da un malore a Monte Arci: la Sardegna piange Gianni Murgia. Era il fondatore del Marathon Club di Oristano, aveva 64 anni, ha perso la vita oggi durante un’ascesa di trekking: inutili i soccorsi. Il ricordo commosso dell’Aia di Oristano, l’associazione degli arbitri che lo ricorda alla perfezione: “Amava Oristano, amava lo sport e amava anche gli arbitri della nostra Sezione, per cui ormai era diventato, come per tutti gli sportivi della città, grazie alla sua nota attività commerciale, un punto di riferimento fondamentale: salutiamo ancora increduli e commossi la scomparsa di Gianni Murgia e ne abbracciamo la famiglia, in un momento tanto doloroso. Ciao Gianni, da domani continueremo a correre anche per te”.