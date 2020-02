Cagliari, vasto incendio al campo nomadi: diverse bombole Gpl coinvolte dalle fiamme. In corso un vasto incendio di masserizie e rifiuti all’ex campo nomadi: i Vigili del Fuoco sul posto con due automezzi per spegnere le fiamme, localizzate varie bombole di GPL coinvolte dalle fiamme. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, dalle 17:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo per un vasto incendio di masserizie e rifiuti all’ex campo nomadi nei pressi della statale 554 dietro la motorizzazione civile. Sul posto con due automezzi, un’APS (autopompa serbatoio) e un’ABP (autobotte pompa) per un totale di due automezzi e sette operatori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. In fase di accertamento le cause del rogo.