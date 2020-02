Francesco Fadda, noto Big Jim: ecco chi è l’uomo che ha ammazzato una donna in Sardegna lasciando orfane due bimbe

Il terribile omicidio in Sardegna di Zdenka Krejcikova, 41 anni, mamma di due bimbe di undici anni, probabilmente poteva essere evitato. Perchè l’uomo che l’ha uccisa, Francesco Fadda, 44 anni, soprannominato Big Jim, già in passato aveva usato la violenza nei suoi confronti. E’ un pregiudicato, accusato di truffa, era scappato in Ungheria per dribblare alcuni processi. ieri ha ammazzato la sua ex compagna accoltellandola in un bar di Sorso, poi agonizzante l’ha caricata sulla sua Bmw dove c’erano anche le due bimbe, gemelle, che da oggi sono orfane per un delitto agghiacciante.

Ma chi è davvero Francesco Fadda, l’uomo che è stato arrestato questa mattina dopo un folle inseguimento nel Sassarese, che ha sfidato anche in carabinieri in una corsa a tutta velocità prima di essere preso attorno ai parcheggi dell’Auchan? Un amante del culturismo, Francesco Baingio Douglas Fadda. Un uomo dal carattere senza paura, che ha più volte agito ai confini della legalità, prima di macchiarsi di questo orrendo femminicidio nei confronti di una donna originaria della Repubblica Ceca, che da tempo si era stabilita a Sorso. Per ucciderla ha violato senza scrupoli la misura restrittiva che gli impediva proprio di avvicinarsi a lei, a Sorso. E ha usato un coltello da cucina per massacrarla.

Un copione che spesso si ripete, in maniera macabra, sempre più di frequente. Per scappare in auto ha preso in braccio il corpo agonizzante di Zdenka e le due bambine, e si è infilato in quella maledetta Bmw. Nel suo profilo Fb ancora si legge “Impegnato con Zdenka Krejcikova“, invece l’ha trucidata in maniera assurda, lasciando due bimbe gemelle senza più una mamma. Chissà cosa passerà ora nella coscienza del body builder Francesco Fadda, mentre la Sardegna è in lutto per questa povera donna che si era stabilita qui. Questo femminicidio, forse, si poteva evitare davvero.

