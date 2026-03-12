L’infortunio di Ryad Idrissi durante l’incontro casalingo con il Como era apparso da subito molto serio e, purtroppo, gli accertamenti medici cui è stato sottoposto il giocatore, presso la “Casa della Salute” di Cagliari, hanno confermato le impressioni iniziali.

Gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si procederà quindi ad ulteriori approfondimenti specialistici che daranno indicazioni importanti per stabilire i tempi di intervento ed il successivo percorso di recupero.

Ancora un grave infortunio nella rosa rossoblù dopo quelli occorsi ad Andrea Belotti, Roberto Felici e, successivamente, ad Alessandro Deiola, Ze’ Pedro, Folorunsho, Borrelli e Mazzitelli, senza dimenticare i frequenti stop per il difensore colombiano Yerry Mina.

Una stagione “maledetta” per quanto riguarda gli infortuni, che continua a falcidiare un organico già ridotto numericamente, a seguito di una più che “discutibile” sessione invernale del calciomercato, che ha visto la partenza di un difensore esperto ed affidabile come Sebastiano Luperto, oltre a quella di Prati e Zito Luvumbo.

Nonostante gli infortuni avvenuti prima dell’ apertura della campagna acquisti/cessioni di Gennaio, la società ha messo in atto cessioni importanti, che nel bilancio complessivo tra partenze ed arrivi hanno depauperato la rosa.

In avanti, con il “problema del gol” che dall’inizio del campionato si è palesato in modo evidente, la situazione attuale è altamente critica: a centrocampo gli uomini sono contati e Fabio Pisacane è dovuto ricorrere al giovanissimo Liteta, vista la carenza strutturale di uomini. In difesa invece, dopo la partenza di Luperto e le frequenti indisponibilità di Yerry Mina, si vive costantemente nello stato di emergenza.

Le perplessità dei tifosi sull’operato della Società sono apparse sin da subito consistenti, anche alla luce degli infortuni che stanno riducendo la rosa.

Domenica si affronterà la complicata trasferta di Pisa, con l’assenza dello squalificato Sebastiano Esposito e dell’infortunato Idrissi.

Una partita assolutamente da non sbagliare, con i rossoblù che dovranno cercare di tornare in Sardegna perlomeno imbattuti.