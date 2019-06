Samatzai, si scalda la campagna elettorale: domani si presenta nuovamente in piazza la lista “Rilancio e Sviluppo”. Ultime ore di campagna elettorale a Samatzai, la sfida è Pierluigi Podda ed Enrico Cocco. . Ed è l’ora degli ultimi comizi, con grande incertezza sull’esito finale delle comunali. La Lista Civica RILANCIO & SVILUPPO invita tutti i concittadini Venerdì 14 Giugno in piazza 1 Maggio alle ore 19.00 per la chiusura della Campagna Elettorale. Per l’occasione sarà presente Emidio Contini, Presidente dell’Unione dei comuni, che tratterà i temi riguardanti Fondi Invitalia, Fondi dell’Unione dei Comuni e Piani di Sviluppo Territoriali. Il candidato Sindaco Pierluigi Podda e tutti i candidati al Consiglio Comunale: Boi Giacomo, Concas Tiziana, Farris Mariano, Gaviano Daniela, Moscianese Sabrina, Murgia Giuseppe, Onnis Francesco, Ortu Massimiliano, Piga Francesca, Pitzus Antonio, Podda Enrico, Santelli Ugolino invitano tutti i concittadini alla partecipazione.La Lista Civica RILANCIO & SVILUPPO invita tutti i concittadini Venerdì 14 Giugno in piazza 1 Maggio alle ore 19.00 per la chiusura della Campagna Elettorale. Per l’occasione sarà presente Emidio Contini, Presidente dell’Unione dei comuni, che tratterà i temi riguardanti Fondi Invitalia, Fondi dell’Unione dei Comuni e Piani di Sviluppo Territoriali. Il candidato Sindaco Pierluigi Podda e tutti i candidati al Consiglio Comunale: Boi Giacomo, Concas Tiziana, Farris Mariano, Gaviano Daniela, Moscianese Sabrina, Murgia Giuseppe, Onnis Francesco, Ortu Massimiliano, Piga Francesca, Pitzus Antonio, Podda Enrico, Santelli Ugolino invitano tutti i concittadini alla partecipazione.

Sul sito del Comune di Samatzai è possibile trovare il programma elettorale di entrambe le liste in corsa.