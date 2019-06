Cagliari, Paolo Truzzu: “Non ho firmato nessuna proposta per reintrodurre i vitalizi e mai la firmerò”. Mentre il Pd prende le distanze da Zedda, il candidato sindaco del centrodestra sulla polemica dei vitalizi precisa: “Nella scorsa legislatura ho presentato una proposta di legge per ridurli. Nella scorsa legislatura è stata presentata una legge, che io e il mio partito non abbiamo firmato, che dietro la scusa di introdurre un sistema contributivo per i consiglieri regionali in realtà triplicava l’assegno di fine mandato. La legge di cui parla Massimo Zedda che io non ho visto perché ancora non è depositata in consiglio mi è parso di capire sia l’adeguamento a una norma nazionale che prevede l’obbligo di equiparare la pensione dei consiglieri ai contributi realmente versati come avviene per qualsiasi lavoratore e che pertanto porterà a una riduzione delle pensioni degli ex consiglieri regionali e all’introduzione del contributo previdenziale proporzionato allo stipendio per gli attuali. Avendo fatto il consigliere nella scorsa legislatura non ho percepito per il mio lavoro contributi previdenziali. Adesso che lo stanno ripristinando e andrò a fare il Sindaco non solo rinuncerò a uno stipendio ben più cospicuo, ma anche ai contributi, esattamente il contrario di quello che farà qualcun altro”.