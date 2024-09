Uccide la moglie malata annegandola nella vasca da bagno, il nipote: “Viveva per lei”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia della disperazione quella successa a Ravenna nelle scorse ore. Un uomo di 78 anni, Enzo Giardi- ex bancario in pensione- ha ucciso la moglie 77enne Piera Ebe Bertini, annegandola nella vasca da bagno. La donna, da tempo gravemente malata di una malattia neurologica degenerativa, è stata assistita per anni con amore dal marito e oggi avrebbe dovuto entrare in una struttura attrezzata. Un pensiero divenuto inaccettabile, insieme alla paura che non avrebbero potuto prendersi cura di lei in modo adeguato. La paura di separarsi dall’amore della sua vita unita a quella di non riuscire più ad occuparsi di lei come in tutti questi anni ha creato, secondo gli inquirenti, “una sorta di black-out” mentale ed emotivo nel 78enne. Sotto choc i familiari e anche il nipote della coppia, che ai giornalisti ha raccontavi dell’amore che legava i suoi zii e di come Giardi “vivessi a totalmente per lei”. L’uomo si è dimostrato estremamente collaborativo e ha avvertito lui sia le forze dell’ordine che la struttura nella quale la moglie avrebbe dovuto essere ricoverata. Giardi si trova adesso in carcere con l’accusa di omicidio volontario.