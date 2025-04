Tutti pazzi per la Primavera del Cagliari, i campioni che hanno battuto il Milan e conquistato la Coppa Italia sono già diventati un orgoglio per tutta l’Isola: con loro, il prezioso team che ha accompagnato e preparato la squadra. Complimenti e congratulazioni da parte di tutti, per il vice allenatore Stefano Medda di Serramanna è il sindaco Gabriele Littera ad abbracciare il concittadino a nome della comunità: “Oggi anche Serramanna festeggia la vittoria della Coppa Italia Primavera del Cagliari Calcio”.

Una partita che ha catapultato l’attenzione sui ragazzi della Primavera, la squadra di Pisacane ha centrato l’obiettivo e i cuori dei tanti tifosi che hanno seguito le azioni di Vinciguerra e compagni sino al momento in cui la coppa è stata consegnata nelle mani dei protagonisti che, tra lacrime di gioia e sorrisi, hanno mostrato con orgoglio al popolo rossoblù.

“Orgoglio per una vittoria del lavoro e che viene da lontano. Il successo di persone che hanno il cuore rossoblù e vivono per il Cagliari. Un trofeo storico che ci gratifica e ci sprona a provare a crescere ancora”, ha espresso il Presidente Giulini.

Una gioia senza precedenti, insomma, che travolge i giovanissimi giocatori e i tantissimi sardi presenti che sono stati motore essenziale per questo successo.