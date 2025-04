L’ultimo caso segnalato pochi giorni fa da una passeggera che ha condiviso un fatto accaduto a bordo del bus, ossia di un uomo che avrebbe toccato insistentemente la gamba della giovane, ha fatto scattare le precisazioni da parte dell’azienda mirata a rassicurare le viaggiatrici.”Con Ctm non sei mai sola” espone l’ente tramite social.

E raccomanda alcune azioni da intraprendere in caso di necessità: oltre ad avvicinarsi al conducente o chiamare il 112, “segnarsi il numero del mezzo (tre cifre presenti sui QR code)”.

I mezzi sono sicuri poiché “oltre ai conducenti che sono preparati per gestire le emergenze, su tutti i mezzi sono presenti sistemi di videosorveglianza con telecamere ad alta definizione. Per risalire alle immagini è necessario presentare una denuncia alle Forze dell’Ordine entro 72 ore, indicando il numero del bus (numero di tre cifre indicato su tutti i mezzi e anche sui QR code), giorno, ora e linea.

Per qualsiasi dubbio puoi contattarci al numero 070/2091200 o scrivere su segnalazioni.ctmcagliari.it. Le segnalazioni sono gestite nel massimo rispetto della privacy”.