Tutti in piazza per dare solidarietà alla Cgil sarda: “Ora sciogliete tutti i gruppi che si richiamano al fascismo”

“L’abbraccio forte e corale alla Cgil è arrivato, insieme al messaggio che il sindacato ha voluto dare oggi con la grande manifestazione che

ha visto presidiate, da cittadini e lavoratori, tutte le Camere del Lavoro in Sardegna come nel resto d’Italia”: lo ha detto il segretario

regionale Samuele Piddiu ringraziando tutti, anche i tanti che, non potendo esserci, hanno fatto avere la loro attestazione di solidarietà

e vicinanza per il vile atto squadrista compiuto ai danni della Cgil da forze neofasciste.

Il messaggio è che “il sindacato dei lavoratori, baluardo della

democrazia e proprio per questo individuato come bersaglio, non

accetta intimidazioni e, anzi, continuerà a difendere i suoi valori e

i diritti del mondo del lavoro” ha detto Samuele Piddiu aggiungendo

che “lo faremo senza alcun timore, come abbiamo sempre fatto e ancora

con più forza, consapevoli che intorno al sindacato si è stretta la

stragrande parte di un Paese che respinge la violenza, senza se e

senza ma”.

E inoltre, la richiesta forte arrivata dai tanti presìdi d’Italia è

che vengano sciolte le organizzazioni che si richiamano al fascismo,

nel rispetto della Costituzione nata dalla lotta di Liberazione.

Il prossimo appuntamento sarà la mobilitazione Cgil, Cisl e Uil in

programma sabato 16 ottobre a Roma. “Nei prossimi giorni – conclude il

segretario Cgil – decideremo insieme alle altre sigle le modalità

della nostra partecipazione e valuteremo se andare a Roma o

organizzare manifestazioni in Sardegna”.