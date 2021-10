No Green Pass, raffica di arresti a Roma dopo le devastazioni: arrestati i leader di Forza Nuova

No Green Pass, raffica di arresti a Roma dopo le devastazioni: in carcere i leader di Forza Nuova. Nel mirino soprattutto il blitz distruttivo alla Cgil, nella notte assaltato un pronto soccorso: 600 manifestanti identificati, feriti 38 agenti nel sabato di guerriglia nella capitale. Dopo ieri sono state arrestate 12 persone, tra loro ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e romano di Forza Nuova. Castellino era già stato fermato e portato in questura nella serata di ieri. Anche per la manifestazione di Milano una persona è stata arrestata e 57 denunciate

“Hanno tenuto sotto scacco Roma per un intero pomeriggio. Quando una parte della manifestazione ‘No Green pass’ e ‘No vax’ è degenerata, abbiamo assistito a vere e proprie scene di guerriglia urbana. Ma chi c’è dietro a questa escalation di tensione, chi ha alzato l’asticella dal dissenso allo scontro, catalizzato la rabbia contro le scelte del governo per trasformarla in un flusso di violenza incontrollata? Anche per la manifestazione di Milano una persona è stata arrestata e 57 denunciate.