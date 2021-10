Radio Zampetta Sarda, aaa aiutiamo questo dolce cagnolino: “Si è perso alle saline di Macchiareddu, di chi è?”

Questo cagnolino si trova alle saline di Macchiareddu, ha un collarino grigio ed è pulito e profumato molto affettuoso e sembra abituato alle coccole, forse si è perso, se qualcuno lo sta cercando potete condividere?

Potete venire in portineria per ulteriori informazioni.

Se ci fosse qualcuno che lo vuole prendere in custodia nel caso nessuno lo reclami vi ringraziamo. Aiutiamolo!