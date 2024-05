Turisti cafoni con i camper e cumuli di rifiuti abbandonati: “A Costa Rei un’altra estate senza controlli”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I primi appartamenti in affitto sono stati già dati, la borgata è tornata a popolarsi ma il vero boom di presenze deve ancora arrivare: “E, come ogni anno, Costa Rei è totalmente abbandonata”. A denunciare le emergenze nella frazione marina di Muravera, mettendole in fila, è Luciano Zerbi, a ottantun anni arzillo e gagliardo presidente del comitato dei residenti. Ronde? Non se ne parla: “Qui siamo per la maggior parte anziani, altri abitanti vengono solo nei weekend . Da anni stiamo combattendo col Comune di Muravera per avere più controlli e più sicurezza, ma nulla è stato fatto”. Il piatto piange, insomma. “Molti che vivono qui sono cagliaritani, la domenica l’ecocentro è chiuso. Non c’è l’illuminazione pubblica, anche questa amministrazione non ha fatto nulla. L’urgenza vera è il decoro urbano, strade e parcheggi. Ecco le urgenze, gli stalli sono troppo pochi, si salva solo chi ha lo stallo dentro il condominio”.

“Chi sta nella parte alta, per arrivare al mare deve fare due chilometri a piedi e allora sceglie di utilizzare la macchina ma non trova posto. Anche la navetta, messa gli altri anni, quest’anno non sarà rimessa perchè poco utilizzata, ma i vacanzieri non sapevano nemmeno della loro esistenza. E sui rifiuti abbandonati, la colpa non è sempre dei turisti, in inverno ci sono solo sardi”.