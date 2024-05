Cagliari, il semolino misterioso e la raffica di telefonate minatorie: “Manuela Murgia uccisa e buttata come un sacco”

ll caso della 16enne trovata nel canyon di Tuvixeddu ventinove anni fa approda a “Chi L’Ha Visto?”. Tutte le incongruenze che spazzano via, per le sorelle e il fratello, la tesi del suicidio: “Aveva grandi progetti, chi è l’uomo dell’auto blu dove è salita? Portamonete e foulard ritrovati lontanissimi dal suo corpo. Non ci arrenderemo sino a quando non sarà fatta davvero giustizia”