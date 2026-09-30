Notte di paura a Porto Torres, dove un uomo avrebbe aggredito quattro minorenni, sottraendo loro telefoni cellulari e borselli. L’episodio è avvenuto in via Mazzini, dove sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile dopo una segnalazione al 112. Secondo la ricostruzione, l’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe preso di mira i ragazzi, convinto che fossero responsabili di alcuni calci alla serranda e alla porta della sua abitazione. Dopo averli strattonati, spinti e colpiti con alcuni schiaffi, si sarebbe impossessato dei loro effetti personali. I minorenni sono riusciti ad allontanarsi approfittando di un momento di calma e hanno avvisato i genitori, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Le ricerche dei carabinieri hanno permesso di rintracciare rapidamente il sospettato, ancora in possesso della refurtiva, poi recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. Informata la magistratura, è stato disposto il trasferimento dell’arrestato nella casa circondariale di Sassari-Bancali.