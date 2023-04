Truzzu, la giunta degli annunci: “Ecco a voi piazza Garibaldi in condizioni pietose”

LA GIUNTA DELLE ANNUNCITI

Nel 2019 l’assessora ai lavori pubblici Gabriella Deidda appena nominata dalla giunta Truzzu, esordiva con le seguente annuncite: ” “Vorrei ripartire dalle cose interrotte, dalla cacciata di Gianni Chessa c’è stato un anno e mezzo di vuoto, sistemare il Bastione e piazza Garibaldi, ma anche iniziare i lavori della piscina di via Abruzzi: in otto anni e mezzo si è fatto quasi nulla.”

Bene son passati ben 4 anni e non è stato fatto NULLA.

Piazza Garibaldi è in condizioni pietose, con parte della passerella in legno in condizioni disastrose e bagni pubblici ancora chiusi. Sul Bastione di Saint Remy caliamo un velo pietoso, idem per la piscina di via Abruzzi, eterna incompiuta.

Benvenuti nella giunta delle annunciti. Povera Cagliari

Valerio Piga (difensori della natura Cagliari)