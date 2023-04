Spino, abbandonato ingiustamente nelle campagne di Castiadas: ora cerchiamo l’adozione del cuore

“Spino, come faccio a condensare in poche righe o anche tante, la tua storia ? Sarò in grado di scalfire con la penna lo strato del ghiaccio, che si frappone tra te e almeno uno dei cuori di chi sta leggendo ? Ci provo con tutta me stessa.

Te lo devo, te lo meriti e dobbiamo avere fiducia.

Quando ti ho visto la prima volta, i miei occhi hanno registrato un indistinto batuffolo arruffato. Spino è il nome che mi è salito dalla pancia, senza conoscere nulla e niente di te.

Sei apparso una mattina, vagavi trotterellando da una parte all’ altra della strada, dalla sua cima al fondo senza meta, smarrito e impaurito. Manco un abbaio per segnalare a noi, al riparo nelle nostre case, la tua presenza.

Ennesimo colpevole e impunito abbandono o smarrimento ?

Per giorni non mi è stato possibile saperlo, perché ho preferito allungarti fuori dal cancello la ciotola e non ti facevi avvicinare. Svuotavi in un lampo e ti ritiravi. Comparivi e sparivi, inghiottito dalla strada e dalle mie quotidiane occupazioni.Tutto qui.

Finalmente un pomeriggio, dopo aver divorato tutto, ti sei fermato dinanzi al cancello e hai abbaiato. Era arrivato il momento di entrare in contatto, perché avevi capito di avere trovato amici veri, ai quali interessa moltissimo se sei vivo o morto, se stai bene o male, se hai fame o sete.

Ho frugato intorno al collo per trovare un collare e magari una targhetta con un numero di telefono. Niente purtroppo, ma non mi sono persa d’ animo e mi sono fatta prestare un rilevatore per microchip. Finalmente ero riuscita ad avvicinarmi e ad accarezzarti senza particolari timori. Il rilevatore, passato in lungo e in largo, non ha dato alcun risultato e la cosa in sé non mi ha stupito.

Qui, nelle nostre campagne di case sparse, gli abbandoni colpevoli e impuniti sono una costante. Quindi niente di nuovo sotto il cielo.

Nel frattempo, entrando in contatto con te, ho compreso che meraviglia di cane tu sia, quanto affettuoso, vivace senza essere invadente e ingombrante, persino Intrepido all’ occorrenza. Hai affrontato una mandria di mucche e le hai obbligate a rientrare nel loro recinto in un paio di minuti. Mai visto in vita mia !!!!

Come aiutarti a trovare una casa ? Ho scritto a radio zampetta sarda, perché ti meriti una casa, cure e affetto esclusivi e non di rimanere eventualmente chiuso nella gabbia claustrofobica di un canile.