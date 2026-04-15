Non sembrano fermarsi le critiche da parte del presidente USA Donald Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni. Già in un’intervista rilasciata in esclusiva al Corriere della Sera, Trump aveva definito Meloni come “inaccettabile” e di essere “scioccato” dal suo atteggiamento considerato non collaborativo nella situazione iraniana.

Ulteriori commenti sono emersi anche in un’intervista a Fox di questa mattina. Secondo il Tycoon, la premier italiana “è stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto”.

Intanto, si prospettano nuovi incontri fra Israele e Libano a Washington per quella che – ci si augura- possa essere una tregua a breve.