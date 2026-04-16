Il fenomeno delle truffe, declinate attraverso canali digitali, telefonici e informatici, continua a rappresentare un’insidia diffusa che colpisce indistintamente cittadini di ogni età e professione. Nelle ultime settimane, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno portato a termine una fitta rete di indagini in tutta la provincia, denunciando in stato di libertà numerose persone ritenute responsabili di raggiri che hanno generato illeciti profitti per decine di migliaia di euro. Le tecniche adottate dai malintenzionati risultano sempre più raffinate e fanno leva sia sull’urgenza emotiva, sia sull’apparente affidabilità di falsi portali o finte autorità istituzionali.

Tra le metodologie più insidiose affrontate dai militari emerge la simulazione di identità istituzionali. Nel Sarrabus, per esempio, l’Arma ha raccolto recentemente la denuncia di un pensionato, il quale sarebbe stato contattato telefonicamente da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri. Il finto militare, paventando la necessità di collaborare obbligatoriamente con la giustizia per sventare una frode, avrebbe convinto la vittima a disporre due bonifici istantanei per diverse decine di migliaia di euro verso un conto sconosciuto, per poi rendersi irreperibile. Altrettanto ricorrente è la truffa del “falso parente in difficoltà”. In due distinti episodi verificatisi a Sant’Antioco e Guspini, due pensionate sono state indotte a ricaricare carte prepagate per cifre consistenti da soggetti che, tramite note applicazioni di messaggistica istantanea, si fingevano figli alle prese con l’urgente necessità di acquistare un nuovo telefono cellulare. Sempre a Sant’Antioco, una 19enne della provincia di Napoli, già nota alle Forze di Polizia, si sarebbe spacciata per impiegata bancaria, convincendo un pensionato a disporre bonifici per quasi 1.300 euro con il falso pretesto di dover bloccare un’operazione fraudolenta in corso.

Particolarmente florida si conferma l’attività illecita legata alla compravendita tra privati su piattaforme digitali. A Gonnosfanadiga, i Carabinieri hanno denunciato un 21enne residente nel milanese che avrebbe incassato 13.500 euro da un pensionato per la vendita di un’autovettura proposta online e mai consegnata. Dinamiche analoghe si sono registrate a Furtei e Samatzai, dove due soggetti si sarebbero fatti accreditare cospicue somme per la vendita fantasma di macchine agricole o veicoli, fornendo in un caso persino una carta di circolazione falsa per rassicurare l’acquirente. Non mancano poi le truffe legate a falsi siti di e-commerce, come accaduto a Dolianova, dove un impiegato ha versato quasi 500 euro per l’acquisto di bancali di pellet mai recapitati, o i raggiri assicurativi telefonici registrati a Monserrato per la stipula di finte polizze RCA. Anche le piccole transazioni non sono esenti da rischi: a Villasor una coppia è stata denunciata per essersi fatta accreditare il pagamento per la finta riparazione di un elettrodomestico, mai restituito, mentre a Villanovafranca una donna, già nota alle Forze di Polizia, avrebbe simulato un sinistro stradale inducendo la vittima a consegnarle 80 euro in contanti per un finto risarcimento danni.

Di particolare allarme sociale è inoltre l’evoluzione delle frodi nel campo del furto d’identità digitale e il riciclaggio. A Dolianova, due giovani incensurati avrebbero proposto a diverse vittime finti compensi in denaro in cambio di recensioni online, richiedendo però l’invio di fotografie del viso e dei documenti di identità. Tali dati sensibili sarebbero poi stati ceduti a terzi tramite canali social per l’apertura illecita di conti correnti destinati a riciclare i proventi di altre truffe. Un’altra variante emersa a San Nicolò Gerrei prevedeva l’ingannevole promessa di facili guadagni in cambio della condivisione di video, vincolata però al versamento preventivo di centinaia di euro in finte commissioni.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza ad adottare comportamenti improntati alla massima cautela. È fondamentale diffidare sempre da chi richiede somme di denaro con urgenza, specialmente se tramite bonifici istantanei o ricariche su carte prepagate. Qualora si venga contattati da sedicenti operatori bancari o esponenti delle Forze dell’Ordine che richiedono movimentazioni di denaro, risulta essenziale interrompere immediatamente la comunicazione e contattare in autonomia i numeri ufficiali degli enti coinvolti. Nelle compravendite online, occorre mantenere le transazioni e le comunicazioni all’interno delle piattaforme ufficiali, diffidando di offerte sproporzionatamente vantaggiose rispetto al valore di mercato. È altrettanto cruciale evitare di inviare copie dei propri documenti personali o dati sensibili a interlocutori sconosciuti. Infine, ogni situazione sospetta, anche se la truffa non dovesse concretizzarsi, deve essere tempestivamente segnalata alle Forze dell’Ordine: ogni dettaglio può infatti rivelarsi prezioso per smantellare queste complesse reti criminali.