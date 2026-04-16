Tra Serramanna e Serrenti è nuovamente allarme, la provinciale che collega i due centri abitati e permette di raggiungere lo svincolo per immettersi lungo la Ss131 oggi ha messo a dura prova chi ha viaggiato lungo la trafficatissima arteria. Il racconto di un automobilista che ha documentato parte del viaggio effettuato durante il maltempo di questo pomeriggio: “Ancora una volta dobbiamo ringraziare l’Anas per il servizio e la manutenzione della provinciale Serrenti-Serramanna. Persiste la totale assenza di segnaletica orizzontale e verticale. Ora si aggiunge l’erba altissima che non fa defluire l’acqua e toglie visibilità agli automobilisti che, in vari tratti, devono percorrere la strada contromano per schivare avvallamenti e veri e propri gradini di cemento armato esposti in prossimità degli attraversamenti dei corsi d’acqua. Lo scorso mese è stato deviato il traffico della 131 lungo questa strada per una notte intera, realizzando dei piccoli scivoli d’asfalto per nascondere a malapena i gradini sopracitati”.

Le richieste sono sempre le stesse, quelle di mettere in sicurezza il collegamento, come avvenuto per la provinciale che collega Samassi e Serrenti.