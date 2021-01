Trovati in possesso di droga e denaro: padre e figlio arrestati dai Carabinieri a Sestu. Nella tarda serata di ieri 15 gennaio 2021, a Sestu, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti C.A., 48enne del posto, e il figlio C.R.A., 20enne, entrambi con precedenti di polizia.

I militari, nel corso di un mirato servizio, hanno proceduto al controlloa bordo della propria autovettura e, al termine della perquisizione personale, veicolare e, successivamente, domiciliare, hanno rinvenuto nella loro disponibilità:

centodieci grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

cinque grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dosi;

somma in banconote di vario taglio pari a 2900 euro circa, probabile provento dell’attività di spaccio;

materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente;

un bilancino elettronico di precisione.

Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono stati trattenuti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la mattinata odierna dall’A.G., al termine della quale gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza successiva ai termini a difesa fissata per il 21 gennaio 2021.