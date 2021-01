Cagliari, via al restauro del bastione di Santa Caterina: “7 mesi di lavori, fatti concreti”

“Non ci fermiamo. Dopo la ripresa dei lavori sulla Torre dell’Elefante, un altro importante pezzo del centro storico sarà restituito al quartiere Castello e alla città”. A dirlo è il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, in riferimento alla svolta sul cantiere infinito del bastione di Santa Caterina: “La settimana prossima, infatti – salvo rinvii dovuti al maltempo – inizieranno i lavori di valorizzazione monumentale del bastionee delle sue testimonianze storiche. Tra queste, l’antica cisterna di origine punica annessa ad un più imponente ambiente sotterrenaeo”.

Ed ecco il cronoprogramma: “I lavori dureranno circa 7 mesi e prevedono: l’accesso all’ipogeo attraverso l’antico percorso originario e il posizionamento di una passerella per la salvaguardia della pavimentazione. La ricostruzione del solaio per garantire il mantenimento della funzionalità degli spazi di fruizione della piazza. La costruzione di una trave-ponte sospesa sullo scavo con pavimentazione e parapetti trasparenti per la visitabilità del sito. Fatti concreti, andiamo avanti”.