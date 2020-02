Trova la moglie morta e per disperazione si spara e ora è gravissimo: “La faccio finita anch’io”. Un terribile dramma familiare, quello di Luigino ed Eleonora: lui torna a casa e trova la moglie morta, per la disperazione di averla perduta l’uomo di 65 anni si è sparato con una pistola Beretta che deteneva regolarmente. La vicenda è avvenuta oggi a Rovigo, in Veneto. Il gesto è stato anticipato da una telefonata al fratello, al quale l’uomo avrebbe confidato la voglia di farla finita a causa del dolore, dopo il ritrovamento del cadavere.