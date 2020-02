Coronavirus, retromarcia dell’Ats: niente più blocco delle ferie negli ospedali in Sardegna

Niente più blocco delle ferie per medici e infermieri. Il commissario straordinario Ats Giorgio Steri in una nuova circolare “di chiarimento” scrive che “le ferie contrattuali dell’organico verranno valutate dai direttori dei servizi”.

L’Ats conferma l’opportunità di valutare con attenzione le criticità legate alla diffusione del coronavirus, anche per garantire un’adeguata gestione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie alla popolazione. Le ferie saranno così valutate dai direttori dei servizi, caso per caso. Inoltre l’azienda precisa che non rientrano nelle disposizioni le ferie per prepensionamento e quelle programmate già autorizzate e non rinviabili.

La circolare suona come una retromarcia per medici e infermieri, ora molto più sollevatoi. La decisione dell’Ats aveva scatenato il malcontento dei sindacati. “Riceviamo”, ha dichiarato il segretario Fp Sanità Cabras – centinaia di chiamate allarmate e preoccupate da parte dei lavoratori rispetto al comportamento da assumere rispetto alla nota, alle quali non riusciamo a dare risposta in quanto non ci risulta essere stati coinvolti né preventivamente informati”.

L’auspicio del sindacato è che venga fatta immediatamente chiarezza sul provvedimento e si convochino i rappresentati dei lavoratori per informarli e condividere eventuali azioni da intraprendere”. E puntuale in giornata è arrivata la mail di chiarimento.