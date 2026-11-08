Tragedia assurda questa mattina a Terni. Un ragazzo di soli 21 anni è stato travolto e ucciso da un furgone mentre stava tornando da lavoro. Secondo quanto emerso il giovane stava rientrando a casa dopo il turno di notte in un locale quando un furgone si è scontrato con una vettura. Il mezzo ha poi travolto il ragazzo, purtroppo morto sul colpo. I due conducenti, feriti, sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del

118 e le forze dell’ordine che si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione della tragedia.