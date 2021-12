Tre morti, nuovi ricoveri e 6800 sardi a casa: Covid boom con 735 casi in più

Nuovo boom del Covid in Sardegna, è una fine 2021 con numeri del virus sempre più preoccupanti: sono ben 735 gli ulteriori casi confermati di positività sulla base di 5058 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18702 tamponi. Solo poche decine di contagi in meno rispetto a ieri, e regge solo il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: 15. Due malati in più, invece, nei reparti standard: centoquarantaquattro letti occupati nei Covid hospital sardi. E ci sono ben 520 sardi in più in isolamento a casa: 6826 persone si preparano a trascorrere il Capodanno blindate, con l’unica preoccupazione di battere il virus. E il bollettino diramato dalla Regione è “nero” anche per quanto riguarda i decessi nelle ultime ventiquattro ore. Dopo giorni di calma, solo apparente, l’Isola piange tre morti.

Un uomo di 60 anni residente nella provinciale del Sud Sardegna, un anziano di 87 anni residente nella provincia del Sud Sardegna e una donna di 91 anni che viveva nella Città Metropolitana di Cagliari.