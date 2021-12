“A Pula 26 positivi e ottanta alunni in quarantena con le famiglie, la situazione è delicata”

Da Pula, sul fronte del Covid, arrivano dati preoccupanti. Dieci nuovi positivi, ventisei in totale, e ben ottanta alunni in quarantena con le rispettive famiglie: “Più di 180 persone interessate da questi piccoli focolai”, afferma la sindaca Carla Medau, che giudica la situazione attuale “delicata”. La comunicazione delle decine di giovani blindati in casa è arrivata dall’Ats “solo alle 15:30 di due giorni fa, motivo per il quale ho deciso di interrompere gli eventi in cui erano presenti i bambini e i genitori. Infatti le restrizioni si estendono ai nuclei familiari che fanno salire a oltre 180 le persone interessate da questi piccoli focolai”, prosegue la Medau. “I l concittadino ricoverato è stato dimesso ieri, dovrà effettuare una lunga degenza in casa ma possiamo tirare un sospiro di sollievo e augurargli una pronta guarigione. È fondamentale che chi si trova in stato di positività si metta in contatto con me o con gli uffici in modo da ricevere il supporto necessario, considerando che l’Ats non ci comunica i dati dei positivi in tempi rapidi”.