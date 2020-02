Tre casi di Coronavirus in Lombardia, Ricciardi: “L’emergenza durerà mesi”

“Non è una buona notizia, è il primo caso di contagio secondario generato nel nostro Paese”. Lo afferma all’AGI il professor Walter Ricciardi, professore di igiene e sanità pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, commentando il caso del 38enne italiano, mai stato in Cina ma contagiato dal coronavirus, ora ricoverato all’ospedale di Codogno, in provincia di Milano. “È probabile – osserva l’esperto – che qualcuno venendo dalla Cina gli abbia trasmesso il virus. Si è quindi messo in moto un meccanismo di generazione di casi secondari che auspicavamo non arrivasse, ma ce lo aspettavamo”.

