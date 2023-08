Travolti e uccisi 5 operai sulla Torino Milano

Nella notte 5 operai sono stati travolti da un treno sulla Torino Milano, vicino alla stazione di Brandizzo (vicino Torino) dove stavano effettuando lavori di manutenzione sostituendo alcune rotaie. Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso e Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli sono morti sul colpo. Il treno tecnico si stima viaggiasse a una velocità di 160 km orari e oggi il macchinista, sconvolto dalla tragedia, sarà interrogato questa mattina per capire cosa sia accaduto. Sconvolto anche il sindaco della cittadina piemontese, Paolo Bodoni: “È una tragedia. Non è da escludere che possa essersi trattato di un errore di comunicazione, in ogni caso servirà attendere l’esito delle indagini. Al momento non si conosce l’identità delle vittime, ma non si tratta di nostri concittadini”.