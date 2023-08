Monserrato, denunciati due topi d’auto specializzati nel furto di carte di credito.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Monserrato, per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento, un trentaduenne e un trentunenne, il primo di Cagliari e il secondo di Assemini, entrambi noti alle forze dell’ordine. I due si sono specializzati nella ricerca sistematica delle auto di persone smemorate o distratte, andando a recuperare nottetempo, previa effrazione, carte di credito e denaro. I due hanno fatto un prelievo di sigarette dal distributore automatico di un tabacchino di Monserrato e, nella circostanza, sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza interno all’esercizio. Carte di credito e bancomat per piccole cifre non richiedono la digitazione di un codice PIN. È possibile pertanto utilizzare una carta di pagamento altrui fino a quando non viene bloccata. Una situazione perfettamente analoga è stata rilevata e denunciata dai carabinieri di Pirri. È verosimile che altri piccoli furti di questo tipo, almeno tre, possano essere riconducibili alle stesse persone.