Tragedia questa mattina sulla statale 470dir, lungo la tangenziale sud di Bergamo.

Un auto e un furgone si sono scontrati è il bilancio è pesantissimo: hanno perso la vita due ragazzi di 21 e 23 anni, Denis Cannata e Clinton Sala- che erano a bordo della vettura – e il conducente del furgone, Oscar Angioletti, 62 anni.

Ferite altre persone, fra cui il fratello di Angioletti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni, lo schianto sarebbe avvenuto a causa di un sorpasso da parte dell’auto dei ragazzi che è finita contro il furgone.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, Ila polizia stradale, l’Anas e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

