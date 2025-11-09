Cagliari, la metro non parte: cabina allagata e stop da parte dell’Arst. “Il servizio sulla linea 1 (Repubblica – San Gottardo) è momentaneamente sospeso fino a nuovo avviso”.

Le abbondanti piogge di ieri hanno causato disagi anche alla metro: operai al lavoro per risolvere il problema.

La comunicazione è stata divulgata dall’azienda dei trasporti che ha annunciato la sospensione del servizio per quanto riguarda la tratta piazza Repubblica – San Gottardo. Quando il servizio verrà ripristinato, Arst lo renderà tempestivamente noto.