Sventato tentativo di furto presso Rafco: in sei fanno irruzione per portar via la cassaforte. Bloccati dal personale della sicurezza.

È accaduto ieri in via dell’Agricoltura a Cagliari, erano le 21.20 circa quando la centrale operativa è stata allertata dai segnali video provenieni dalle telecamere esterne ed immediatamente, a seguire, il segnale allarme dal sistema antifurto a protezione degli ingressi e aree esterne dei locali. Al comando della sala operativa sono state impartite immediatamente le azioni da eseguire: partenza istantanea della macchina di pronto intervento, arrivare nei locali della Rafco con il proposito di acciuffare i ladri ed evitare danni importanti. Nello stesso momento la C.R.A. H24 ha allertato la polizia ed il proprietario del capannone. Mentre la pattuglia è corsa sul posto, la GPG di sala in diretta dalle telecamere, ha comunicato: “Sono in sei, hanno aperto il cancello d’ingresso e portano dentro una panda sicuramente rubata, sono coperti completamente per essere irriconoscibili, con velocità cronometrica, sdradicano l’inferriata di una finestra come se fosse cartone, incuranti del suono della sirena esterna entrano dentro e cercano di prendere la cassaforte”.

L’uomo da palo che scrutava viale Elmas ha intravisto la pattuglia arrivare e ha allertato il resto della banda dell’arrivo degli uomini della sicurezza. Subito dopo è arrivato anche il proprietario ed a seguire, tempestivamente, anche gli agenti della polizia.