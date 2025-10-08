Pochi soldi e pochissimo personale: e così il sindaco di Cagliari Massimo Zedda anticipa il regalo di natale ai dipendenti comunali, stanziando 500mila euro in più per ingrossare le buste paga aumentando gli stipendi. Non solo: il sindaco annuncia l’assunzione a tempo indeterminato di 350 persone.

“L’amministrazione stanzia 500mila euro in più, rispetto al 2024, per i dipendenti comunali. Lo fa con l’incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Una chiara volontà e un impegno di questa Giunta – la delibera di riferimento è la 270 del 25 settembre – per garantire benessere aziendale e, un domani, grazie alle interlocuzioni sul Comparto unico in Regione, un migliore trattamento economico. Il contratto degli enti locali, dal punto di vista retributivo, è il peggiore del pubblico impiego”, dice Zedda.

“Nelle prossime settimane inizieranno le prove selettive dei primi bandi di concorso, pubblicati tra fine luglio e inizio agosto, anche per contrastare la drammatica carenza di personale (abbiamo diverse centinaia di dipendenti in meno in pochi anni). Grazie alle nuove assunzioni, impiegheremo 350 nuove persone in più a tempo indeterminato”.