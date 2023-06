Tragico incidente al Mugello, muore un motociclista di Olbia: addio a Salvatore Pisanelli

Tragico incidente all’Autodromo del Mugello. Un motociclista di 53 anni, di Olbia, Salvatore Pisanelli, è morto in seguito a una rovinosa caduta sulla pista mentre era in corso una sessione di prove libere riservate a motociclisti privati. Come riporta anche il nostro giornale partner la Nazione, Pisanelli ha perso il controllo della sua Kawasaki sul rettilineo del traguardo. In soli 37 secondi i sanitari sono intervenuti per soccorrere il centauro e, constatata subito la gravità dell’impatto, pochissimi attimi dopo, sono sopraggiunte altre due unità sanitarie. I soccorsi, però, per quanto fulminei si sono rivelati inutili. Pisanelli, pilota amatoriale, è morto nel centro medico del circuito: i dottori hanno fatto tutti i tentativi possibili per strapparlo alla morte.

Pisanelli era molto conosciuto a Olbia e nel nord dell’Isola. Lavorava come militare alla capitaneria di Golfo Aranci.